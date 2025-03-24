В Рязани задержали мигранта за кражу денег с чужой банковской карты

23-летняя работница кафе рассказала, что обронила банковскую карту. Заблокировала ее после того, когда увидела пришедшие на телефон смс-сообщения о списании денежных средств. Отмечается, что за час с карты потратили 5007 рублей. Оперативники уголовного розыска выяснили, что продукты оплачивали в нескольких магазинах Рязани. Они установили, что картой расплачивался 41-летний гражданин государства Средней Азии, проживающий в городе. Оперативники разыскали мужчину по месту жительства и задержали его. Он сознался, что нашел утерянную действующую карту и решил ей воспользоваться. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали иностранца за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

23-летняя работница кафе рассказала, что обронила банковскую карту. Заблокировала ее после того, когда увидела пришедшие на телефон смс-сообщения о списании денежных средств. Отмечается, что за час с карты потратили 5007 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что продукты оплачивали в нескольких магазинах Рязани. Они установили, что картой расплачивался 41-летний гражданин государства Средней Азии, проживающий в городе.

Оперативники разыскали мужчину по месту жительства и задержали его. Он сознался, что нашел утерянную действующую карту и решил ей воспользоваться.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.