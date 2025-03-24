В Рязани отменят бесплатный автобус до гипермаркета «Глобус»

Автобус отменят с 1 апреля. «К сожалению, сообщаем вам, что с 1 апреля 2025 года бесплатный автобус, выполняющий рейс до гипермаркета „Глобус“, прекращает свою работу. Для посещения нашего гипермаркета, вы можете воспользоваться общественным транспортом», — отметили в сообщении.