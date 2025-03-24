В России хотят разрешить оформление перепланировки квартир через «Госуслуги»
Соответствующий законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с его председателем Сергеем Пахомовым. Нововведение, по мнению авторов инициативы, позволит идентифицировать лиц, подающих такие заявления, и упростит процедуру их направления. Согласно законопроекту, если в перепланировке отказали, то россиянам должны сообщать причину со ссылками на нарушения."На сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании перевода помещения и о переустройстве и (или) перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме", — отметили авторы инициативы.
В России хотят разрешить оформление перепланировки квартир через «Госуслуги». Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 24 марта.
Соответствующий законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с его председателем Сергеем Пахомовым.
Нововведение, по мнению авторов инициативы, позволит идентифицировать лиц, подающих такие заявления, и упростит процедуру их направления.
Согласно законопроекту, если в перепланировке отказали, то россиянам должны сообщать причину со ссылками на нарушения.
«На сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании перевода помещения и о переустройстве и (или) перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме», — отметили авторы инициативы.
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