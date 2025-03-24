В России хотят разрешить оформление перепланировки квартир через «Госуслуги»

Соответствующий законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с его председателем Сергеем Пахомовым. Нововведение, по мнению авторов инициативы, позволит идентифицировать лиц, подающих такие заявления, и упростит процедуру их направления. Согласно законопроекту, если в перепланировке отказали, то россиянам должны сообщать причину со ссылками на нарушения."На сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании перевода помещения и о переустройстве и (или) перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме", — отметили авторы инициативы.