В работе Рунета произошел массовый сбой
Пользователи жалуются на медленную работу мессенджеров, маркетплейсов, а также ряда банков и сотовых операторов. В Роскомнадзоре сообщили RT, что фиксируют проблемы в доступности ряда сервисов. Там пояснили, что сбои связаны с использованием иностранной серверной инфраструктуры.
В работе Рунета произошел массовый сбой. Об этом сообщает RT.
Пользователи жалуются на медленную работу мессенджеров, маркетплейсов, а также ряда банков и сотовых операторов.
В Роскомнадзоре сообщили RT, что фиксируют проблемы в доступности ряда сервисов.
Там пояснили, что сбои связаны с использованием иностранной серверной инфраструктуры.