В работе Рунета произошел массовый сбой

Пользователи жалуются на медленную работу мессенджеров, маркетплейсов, а также ряда банков и сотовых операторов. В Роскомнадзоре сообщили RT, что фиксируют проблемы в доступности ряда сервисов. Там пояснили, что сбои связаны с использованием иностранной серверной инфраструктуры.