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В Курске пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В Курске пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили «Плохие новости 18+" в своей группе в «ВК».

Отмечается, что 23-летняя девушка ночью каталась с 22-летним молодым человеком на «Хендай Соната».

По данным канала, водитель иномарки немного выпил. Ближе к утру, как отметили в посте, водитель врезался в столб, когда ехал по проспекту Дериглазова.

Отмечается, что из-за удара легковушка получила серьезные механические повреждения.

Девушка погибла. Водитель выжил. Алкотестер показал 0,55 промилле, уточнили в посте.

Фото: скриншот из видео полиции Курской области