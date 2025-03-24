В Курске пьяный водитель устроил смертельное ДТП
В Курске пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили «Плохие новости 18+" в своей группе в «ВК».
Отмечается, что 23-летняя девушка ночью каталась с 22-летним молодым человеком на «Хендай Соната».
По данным канала, водитель иномарки немного выпил. Ближе к утру, как отметили в посте, водитель врезался в столб, когда ехал по проспекту Дериглазова.
Отмечается, что из-за удара легковушка получила серьезные механические повреждения.
Девушка погибла. Водитель выжил. Алкотестер показал 0,55 промилле, уточнили в посте.
Фото: скриншот из видео полиции Курской области