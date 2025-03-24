В Касимове женщина попала под колеса автомобиля

Авария произошла 21 марта на улице Советской около д. 197А. По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем «Фольксваген Гольф» сбил 46-летнюю местную жительницу. В результате происшествия пешеход обращалась за медицинской помощью.