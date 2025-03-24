В Касимове женщина попала под колеса автомобиля
Авария произошла 21 марта на улице Советской около д. 197А. По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем «Фольксваген Гольф» сбил 46-летнюю местную жительницу. В результате происшествия пешеход обращалась за медицинской помощью.
В Касимове женщина попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимов».
Авария произошла 21 марта на улице Советской около д. 197А.
По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем «Фольксваген Гольф» сбил 46-летнюю местную жительницу.
В результате происшествия пешеход обращалась за медицинской помощью.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов».