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В Госдуме предложили установить потолок риелторской комиссии
Депутаты выступили с инициативой уменьшить комиссию при сдаче квартиры в аренду от 100% до 50%. Соответствующее письмо было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову. В пояснительной записке к инициативе пояснили, что качество услуг риелторов зачастую не соответствует затратам клиентов: многие агенты не имеют квалификации, а их работа сводится к заполнению шаблонных документов. «80% сделок на вторичном рынке проходят с нарушениями налогового законодательства — большинство риелторов не платят налоги и работают неофициально. Ежегодно около 10 тысяч россиян становятся жертвами мошенников из-за отсутствия контроля за этой сферой», — отметили в сообщении.

В Госдуме предложили установить потолок риелторской комиссии. Об этом сообщает URA.RU.

Депутаты выступили с инициативой уменьшить комиссию при сдаче квартиры в аренду от 100% до 50%. Соответствующее письмо было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

В пояснительной записке к инициативе пояснили, что качество услуг риелторов зачастую не соответствует затратам клиентов: многие агенты не имеют квалификации, а их работа сводится к заполнению шаблонных документов.

«80% сделок на вторичном рынке проходят с нарушениями налогового законодательства — большинство риелторов не платят налоги и работают неофициально. Ежегодно около 10 тысяч россиян становятся жертвами мошенников из-за отсутствия контроля за этой сферой», — отметили в сообщении.