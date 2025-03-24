В Госдуме предложили установить потолок риелторской комиссии. Об этом сообщает URA.RU.
Депутаты выступили с инициативой уменьшить комиссию при сдаче квартиры в аренду от 100% до 50%. Соответствующее письмо было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.
В пояснительной записке к инициативе пояснили, что качество услуг риелторов зачастую не соответствует затратам клиентов: многие агенты не имеют квалификации, а их работа сводится к заполнению шаблонных документов.
«80% сделок на вторичном рынке проходят с нарушениями налогового законодательства — большинство риелторов не платят налоги и работают неофициально. Ежегодно около 10 тысяч россиян становятся жертвами мошенников из-за отсутствия контроля за этой сферой», — отметили в сообщении.