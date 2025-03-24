В Госдуме одобрили проект об ограничении выдачи наличных в банкоматах при мошенничестве

В понедельник, 24 марта, комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков мошенничества. Отмечается, что при наличии признаков выдачи наличных без добровольного согласия клиента банк обязан ограничить выдачу денег и незамедлительно уведомить его о причинах такого ограничения.

В Госдуме одобрили проект об ограничении выдачи наличных в банкоматах при мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 24 марта, комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков мошенничества.

Отмечается, что при наличии признаков выдачи наличных без добровольного согласия клиента банк обязан ограничить выдачу денег и незамедлительно уведомить его о причинах такого ограничения.