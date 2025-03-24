Студент рязанского политеха выпал из многоэтажки на улице Бирюзова
По данным канала, молодой человек погиб на месте. «В последнее время он избегал друзей и был подавлен. Перед падением он соврал родителям, что идет к друзьям», — отметили в сообщении.
Студент рязанского политеха выпал из многоэтажки на улице Бирюзова. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Трагедия произошла днем 23 марта. По данным канала, молодой человек погиб на месте.
«Перед падением он соврал родителям, что идет к друзьям», — отметили в сообщении.
Видео с места доступно по