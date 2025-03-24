Студент рязанского политеха выпал из многоэтажки на улице Бирюзова

По данным канала, молодой человек погиб на месте. «В последнее время он избегал друзей и был подавлен. Перед падением он соврал родителям, что идет к друзьям», — отметили в сообщении.