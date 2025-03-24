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Россияне стали реже летать в Турцию
«Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024—2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер — в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%", — заявили в АТОР. Отмечается, что это связано с общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными «зимними пляжными» направлениями: увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.

Россияне стали реже летать в Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России.

«Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024—2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер — в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%", — заявили в АТОР.

Отмечается, что это связано с общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными «зимними пляжными» направлениями: увеличились объемы перевозки в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.