Роспотребнадзор заявил, что в Рязанской области улучшилось качество питьевой воды

«Регистрируется улучшение качества питьевой воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети по микробиологическим показателям с 2,9% в 2020 году до 1,8% в 2024 году», — отмечается в сообщении. Отмечается, что в регионе не возникали вспышки инфекционных заболеваний, передающихся через воду.

Роспотребнадзор заявил, что в Рязанской области улучшилось качество питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Регистрируется улучшение качества питьевой воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети по микробиологическим показателям с 2,9% в 2020 году до 1,8% в 2024 году», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в регионе не возникали вспышки инфекционных заболеваний, передающихся через воду.