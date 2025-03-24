Полиция прокомментировала ДТП с пострадавшими в Пронском районе

ДТП случилось вечером 21 марта на 238-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 26-летняя жительница Александро-Невского района за рулем «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Опель Инсигниа», под управлением 32-летнего жителя Волгоградской области. В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.