В Рязанской области в ДТП пострадали два человека

Авария случилась в пятницу, 21 марта, на 238-м километре трассы М5 в Пронском районе. Отмечается, что недалеко от поселка Восточный столкнулись «Лада Гранта» и «Опель».Водителя отечественного авто, женщину 1999 года рождения, из поврежденного автомобиля извлекали спасатели. Проводится проверка.