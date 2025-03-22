В Рязанской области в ДТП пострадали два человека
Авария случилась в пятницу, 21 марта, на 238-м километре трассы М5 в Пронском районе. Отмечается, что недалеко от поселка Восточный столкнулись «Лада Гранта» и «Опель».Водителя отечественного авто, женщину 1999 года рождения, из поврежденного автомобиля извлекали спасатели. Проводится проверка.
В Рязанской области в ДТП пострадали два человека. Об этом пишет «Пронская газета».
Авария случилась в пятницу, 21 марта, на 238-м километре трассы М5 в Пронском районе.
Отмечается, что недалеко от поселка Восточный столкнулись «Лада Гранта» и «Опель».
Водителя отечественного авто, женщину 1999 года рождения, из поврежденного автомобиля извлекали спасатели.
Проводится проверка.