В Рязанском районе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 23 марта, примерно в 15:00, на 528-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».По предварительной информации полиции, столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик «Вольво» с полуприцепом. В результате происшествия водитель «Лады» скончался на месте ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.