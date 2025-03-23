В Рязанской области пропал 19-летний молодой человек
20 марта 2025 года он вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост — 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы — темно-русые, короткие, глаза — голубые. Одежда: черная дубленка, штаны и кроссовки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.
В Михайлове пропал 19-летний Иван Смирнов. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.
20 марта 2025 года он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост — 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы — темно-русые, короткие, глаза — голубые.
Одежда: черная дубленка, штаны и кроссовки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112,