В Рязани молодой человек обокрал квартиру знакомого, чтобы купить наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.
В полицию обратился 41-летний рязанец и рассказал, что кто-то взломал дверь в квартиру и похитил дрель и углошлифовальную машинку.
Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и узнали, что накануне молодой человек предлагал купить у него электроинструмент, похожий на похищенный.
Полицейские установили, что 22-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее его судили за хищения.
По предварительной информации полиции, 22-летний рязанец начал употреблять синтетические наркотики. Он взломал дверь в квартиру знакомого и похитил электроинструмент, чтобы купить запрещенные вещества.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.