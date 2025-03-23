В Рязани молодой человек обокрал квартиру знакомого, чтобы купить наркотики

В полицию обратился 41-летний рязанец и рассказал, что кто-то взломал дверь в квартиру и похитил дрель и углошлифовальную машинку. Полицейские установили, что 22-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее его судили за хищения. По предварительной информации полиции, 22-летний рязанец начал употреблять синтетические наркотики. Он взломал дверь в квартиру знакомого и похитил электроинструмент, чтобы купить наркотики. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани молодой человек обокрал квартиру знакомого, чтобы купить наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

В полицию обратился 41-летний рязанец и рассказал, что кто-то взломал дверь в квартиру и похитил дрель и углошлифовальную машинку.

Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и узнали, что накануне молодой человек предлагал купить у него электроинструмент, похожий на похищенный.

Полицейские установили, что 22-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее его судили за хищения.

По предварительной информации полиции, 22-летний рязанец начал употреблять синтетические наркотики. Он взломал дверь в квартиру знакомого и похитил электроинструмент, чтобы купить запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.