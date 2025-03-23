В МЧС прокомментировали пожар в поле около Солотчинского шоссе
В 12:43 поступило сообщение о загорании травы в районе поселка Шумашь. На месте происшествия работает одна единица техники и четыре человека.
В МЧС прокомментировали пожар в поле около Солотчинского шоссе. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба регионального ведомства.
В 12:43 поступило сообщение о загорании травы в районе поселка Шумашь. На месте происшествия работает одна единица техники и четыре человека.
Ранее очевидцы сообщали о случившемся.