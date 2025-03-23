Соцсети: в Рязани после взрыва загорелся автомобиль

Инцидент произошел на улице Молодцова. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в 15:23 поступило сообщение о загорании автомобиля. На место выезжала одна единица техники и три человека. Пострадавших нет