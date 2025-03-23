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Россиян предупредили о мошенничестве с продажей лекарств по «льготным» ценам
Отмечается, что пенсионерам могут позвонить незнакомцы, которые предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам. В публикации уточнили, что жертва обмана рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.

Россиян предупредили о мошенничестве с продажей лекарств по «льготным» ценам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что пенсионерам могут позвонить незнакомцы, которые предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам.

В публикации уточнили, что жертва обмана рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.