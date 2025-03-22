У рязанца конфисковали «Ладу» и передали ее на СВО

По данным сотрудников ФССП, владельца машины второй раз поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его осудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль у нарушителя конфисковали. Судебные приставы передали транспортное средство представителям Министерства обороны для отправки в зону СВО.

У рязанца конфисковали «Ладу» и передали ее на СВО. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным сотрудников ФССП, владельца машины второй раз поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его осудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Автомобиль у нарушителя конфисковали.

Судебные приставы передали транспортное средство представителям Министерства обороны для отправки в зону СВО.