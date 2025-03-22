Стало известно, кто ехал в легковушке, которая сгорела на Соборной в Рязани

Отмечается, что в машине находилась пожилая пара. Автомобиль резко задымился на ходу."Они остановились, выскочили, из соседней машины парень дал им огнетушитель, но он не сработал. Очень жалко мужчину, сильно переживал, думаю, для него большая потеря", — написал автор.

Стало известно, кто ехал в легковушке, которая сгорела на Соборной в Рязани. Об этом сообщают очевидцы в группе «RZN.Life».

Отмечается, что в машине находилась пожилая пара.

Автомобиль резко задымился на ходу.

«Они остановились, выскочили, из соседней машины парень дал им огнетушитель, но он не сработал. Очень жалко мужчину, сильно переживал, думаю, для него большая потеря», — написал автор.

Напомним, накануне вечером в центре Рязани сгорела легковушка.