СК начал проверку после ночной трагедии на площади Победы в Рязани

Отмечается, что мужчина загорелся и погиб на месте."По данному факту проводится процессуальная проверка", — написали в следкоме.

СК начал проверку после ночной трагедии на площади Победы в Рязани. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина загорелся и погиб на месте.

«По данному факту проводится процессуальная проверка», — написали в следкоме.

Напомним, на площади Победы сгорел человек. Позже появились кадры с места ЧП.