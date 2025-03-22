Рязанца задержали за несколько разбойных нападений на супермаркеты

Отмечается, что 43-летний мужчина злоупотреблял спиртным, нигде не работал и нуждался в денежных средствах. Он взял с собой электрошокер и отправился в супермаркет. Набрав в корзинку несколько банок растворимого кофе и сахар, злоумышленник мимо касс пошел на выход. Работники магазина потребовали, чтобы он остановился, тогда рязанец пригрозил продавцам и скрылся. Через пару дней мужчина с электрошокером наведался в другой супермаркет и похитил набор сыров. Подобные визиты он планировал делать регулярно, но его задержали. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.

Рязанца задержали за несколько разбойных нападений на супермаркеты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 43-летний мужчина злоупотреблял спиртным, нигде не работал и нуждался в денежных средствах.

Он взял с собой электрошокер и отправился в супермаркет. Набрав в корзинку несколько банок растворимого кофе и сахар, злоумышленник мимо касс пошел на выход.

Работники магазина потребовали, чтобы он остановился, тогда рязанец пригрозил продавцам и скрылся.

Через пару дней мужчина с электрошокером наведался в другой супермаркет и похитил набор сыров.

Подобные визиты он планировал делать регулярно, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемого взяли под стражу.