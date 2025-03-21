Жителя Путятинского района осудили за попытку дать взятку полицейскому

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый предложил правоохранителям 20 тысяч рублей за непривлечение его супруги к административной ответственности за продажу немаркированной табачной продукции. Суд признал 46-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Жителя Путятинского района осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый предложил правоохранителям 20 тысяч рублей за непривлечение его супруги к административной ответственности за продажу немаркированной табачной продукции.

Суд признал 46-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.