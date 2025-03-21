В Рыбновском районе загорелись распределительные шкафы
ЧП произошло утром 20 марта в деревне Зеленинские Дворики. Огнем повреждено сооружение. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.
В Рыбновском районе загорелись распределительные шкафы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло утром 20 марта в деревне Зеленинские Дворики. Огнем повреждено сооружение. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.