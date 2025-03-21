В Рязанском районе произошел пожар в квартире

ЧП случилось утром 20 марта в деревне Турлатово. Огнем повреждены 40 квадратных метров жилого помещения. На тушение выезжали 15 человек и пять единиц техники. О пострадавших не сообщается.