В Рязанском районе произошел пожар в квартире
ЧП случилось утром 20 марта в деревне Турлатово. Огнем повреждены 40 квадратных метров жилого помещения. На тушение выезжали 15 человек и пять единиц техники. О пострадавших не сообщается.
В Рязанском районе произошел пожар в квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП случилось утром 20 марта в деревне Турлатово. Огнем повреждены 40 квадратных метров жилого помещения.
На тушение выезжали 15 человек и пять единиц техники.
О пострадавших не сообщается.