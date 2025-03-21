В России крупные производители алкоголя могут сократить выпуск настоек

Это связано с ограниченным предложением ягодного сырья. Эксперты отметили, что ягоды дорожают быстрее инфляции: за год цена выросла на 30-40%.Участники рынка уточнили, что перебои с поставками и рост стоимости отдельных наименований для общепита меньшая проблема, чем для производителей. Как пишет «Ъ», с существенным подорожанием настоек в рознице потребители перейдут на их домашнее изготовление.

В России крупные производители алкоголя, такие как «Татспиртпром» и Ladoga, могут сократить выпуск настоек. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщил «Коммерсантъ».

Сокращение выпуска настоек, по данным «Ъ», связано с ограниченным предложением ягодного сырья.

Эксперты отметили, что ягоды дорожают быстрее инфляции: за год цена выросла на 30-40%. Участники рынка уточнили, что перебои с поставками и рост стоимости отдельных наименований для общепита меньшая проблема, чем для производителей.

Как пишет «Ъ», с существенным подорожанием настоек в рознице потребители перейдут на их домашнее изготовление.