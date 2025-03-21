В России коронавирус официально перешел в разряд сезонных заболеваний
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 полностью стабилизировалась. В связи с этим федеральный оперштаб прекратил публикацию сводок о заболеваемости.
В России коронавирус официально перешел в разряд сезонных заболеваний. Об этом сообщили на официальном информационном портале «Объясняем.рф».
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 полностью стабилизировалась.
В связи с этим федеральный оперштаб прекратил публикацию сводок о заболеваемости.