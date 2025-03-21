В Михайловском районе подвал дома затапливало канализационными стоками

Проблема возникла в селе Трепольский из-за неисправности общедомовой системы водоотведения. Однако управляющая компания ООО «Альтернатива» не принимала мер для выявления причин и устранения аварии. Директору организации внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).