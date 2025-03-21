В центре Рязани загорелся автомобиль
ЧП произошло в пятницу, 21 марта, на улице Соборной. На кадрах видно, что проезжей части вспыхнула легковушка. Остановились несколько водителей и начали тушить авто огнетушителями. К месту приехала машина МЧС.
В центре Рязани загорелся автомобиль. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислали очевидцы.
ЧП произошло в пятницу, 21 марта, на улице Соборной.
На кадрах видно, что проезжей части вспыхнула легковушка.
Остановились несколько водителей и начали тушить авто огнетушителями.
К месту приехала машина МЧС.