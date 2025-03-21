Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по урегулированию конфликта
По его словам, после контактов с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским уже есть контуры сделки по разрешению военного конфликта.
Президен Америки Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, после контактов с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским уже есть контуры сделки по разрешению военного конфликта.