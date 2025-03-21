США намерены провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

«Непрямые переговоры» между представителями Москвы и Киева планируют провести в Саудовской Аравии, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня, уточнили в публикации. «Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?». Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» — заявил Келлог. По его мнению, такой способ переговоров нацелен на достижение полноценного прекращения огня, которое станет первым шагом к завершению украинского конфликта.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку, что США намерены провести «непрямые переговоры» между Россией и Украиной. Его слова передало РИА Новости.

«Непрямые переговоры» между представителями Москвы и Киева планируют провести в Саудовской Аравии, чтобы понять условия каждой стороны по полноценному прекращению огня, уточнили в публикации.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: «Хорошо, каковы ваши условия?». Вы поворачиваетесь к другой стороне: «Каковы ваши условия?» — заявил Келлог.

По его мнению, такой способ переговоров нацелен на достижение полноценного прекращения огня, которое станет первым шагом к завершению украинского конфликта.