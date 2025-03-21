Рязанца осудили за повторное пьяное вождение

Установлено, что в июле 2024 года мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись автомобилем знакомого, совершил поездку по городским улицам, употребив алкогольные напитки. Его поймали сотрудники ГАИ. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Рязанца осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в июле 2024 года мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись автомобилем знакомого, совершил поездку по городским улицам, употребив алкогольные напитки.

Его поймали сотрудники ГАИ.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.