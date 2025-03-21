Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика в Рязани

Полицейские вместе с владельцем осмотрели грузовик и выяснили, что аккумуляторы снял человек, который разбирался в устройстве автомобилей и знал особенности конкретно этой машины. Оперативники узнали, что недавно с предприятия, которое организует перевозки на грузовом транспорте, уволился мужчина, работавший на грузовике. Полицейские предположили, что 34-летний рязанец может быть причастен к краже. Злоумышленника задержали. По предварительной информации полиции, 34-летний рязанец после увольнения решил, что ему мало заплатили и решил «взыскать должное со служебной машины». Он знал место, где припаркован грузовик и ночью снял аккумуляторы. А затем продал их как вторсырье. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика в Рязани. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские вместе с владельцем осмотрели грузовик и выяснили, что аккумуляторы снял человек, который разбирался в устройстве автомобилей. Кроме того, он знал особенности конкретно этой машины.

Оперативники узнали, что недавно с предприятия, которое организует перевозки, уволился мужчина, работавший на грузовике.

Полицейские предположили, что 34-летний рязанец может быть причастен к краже. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полиции, 34-летний рязанец после увольнения решил, что ему мало заплатили и хотел «взыскать должное со служебной машины». Он знал место, где припаркован грузовик, и ночью снял аккумуляторы. А затем продал их как вторсырье.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.