Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области на 21 марта

Суточные потери ВСУ составили более 240 человек. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Трое военнослужащих сдались в плен.