Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области на 21 марта
Суточные потери ВСУ составили более 240 человек. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Трое военнослужащих сдались в плен.
Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области на 21 марта. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.
Суточные потери ВСУ составили более 240 человек. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов.
Трое военнослужащих сдались в плен.