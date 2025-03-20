В рязанском ресторане женщина получила серьезные ожоги тела

Отмечается, что инцидент произошел 11 марта в заведении «Пицца, паста и вино».По данным девушки, ее мать подрабатывала в ресторане уборщицей-посудомойщицей."В день происшествия она мыла грязную посуду. Не предупредив ее, к мойке подбегает повар в руках с 10-литровой кастрюлей кипятка, в которой она варила макароны. Женщина бежала их туда промывать, хотя у повара должна быть своя мойка. Мама не успевает отойти. Повар не удерживает кастрюлю. Емкость с кипятком падает, ошпаривает ноги женщинам. Кроме того, они вместе падают на пол", — написала рязанка. Работницы получили серьезные ожоги. Их госпитализировали в ОКБ, указав в справке «производственная травма»."На следующий день я встретилась с управляющим ресторана и шеф-поваром и предложила возместить маме ущерб в размере 21 000₽ (это з/п за 7 смен), но они спросили с меня гарантии. В итоге заведение скрыло производственную травму. А у мамы ожоги II-IIIА степени. Она сейчас не может ходить", — написала автор. Девушка обратилась в прокуратуру региона.

В рязанском ресторане две работницы получили серьезные ожоги тела. Об этом сообщила дочь одной из пострадавших в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что инцидент произошел 11 марта в заведении «Пицца, паста и вино».

По данным девушки, ее мать подрабатывала в ресторане уборщицей-посудомойщицей.

«В день происшествия она мыла грязную посуду. Не предупредив ее, к мойке подбегает повар в руках с 10-литровой кастрюлей кипятка, в которой она варила макароны. Женщина бежала их туда промывать, хотя у повара должна быть своя мойка. Мама не успевает отойти. Повар не удерживает кастрюлю. Емкость с кипятком падает, ошпаривает ноги женщинам. Кроме того, они вместе падают на пол», — написала рязанка.

Работницы получили серьезные ожоги. Их госпитализировали в ОКБ, указав в справке «производственная травма».

«На следующий день я встретилась с управляющим ресторана и шеф-поваром и предложила возместить маме ущерб в размере 21 000₽ (это з/п за 7 смен), но они спросили с меня гарантии. В итоге заведение скрыло производственную травму. А у мамы ожоги II-IIIА степени. Она сейчас не может ходить», — написала автор.

Девушка обратилась в прокуратуру региона.