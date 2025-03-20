В Рязанской области пройдут рейды по перевозке пассажиров автобусами

В четверг, 20 марта, сотрудники полиции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что мероприятие проводится в целях профилактики ДТП.