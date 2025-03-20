В Рязанской области произошел пожар

Информация о пожаре в хозпостройке в селе Напольное Сараевского района поступила 19 марта в 6:04. На тушение выезжали восемь человек и три спецавтомобиля. Строение уничтожено огнем. Площадь пожара составила 75 метров квадратных. По предварительной информации ведомства, причина пожара — аварийные явления в электросети.