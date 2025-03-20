В Рязанской области могут внедрить ИИ для анализа безопасности во дворах

Система умной видеоаналитики уже работает на Ямале. Вопрос применения в других регионах, в том числе в Рязанской, Ярославской, Тюменской, Самарской, Нижегородской и Архангельской областях находится на стадии переговоров."Алгоритмы от NtechLab с помощью камер следят за безопасностью дворов и транспортных подъездов к ним. ИИ может распознавать лица и силуэты и выявлять людей, находящихся в розыске. Такая видеоаналитика используется правоохранительными органами для обеспечения порядка и предупреждения преступлений в регионе, а также для поиска пропавших без вести людей", — рассказали представители компании-разработчика.

В Рязанской области могут внедрить ИИ для анализа безопасности во дворах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию NtechLab — технологический партнер госкорпорации «Ростех».

Система умной видеоаналитики уже работает на Ямале. Вопрос применения в других регионах, в том числе в Рязанской, Ярославской, Тюменской, Самарской, Нижегородской и Архангельской областях находится на стадии переговоров.

«Алгоритмы от NtechLab с помощью камер следят за безопасностью дворов и транспортных подъездов к ним. ИИ может распознавать лица и силуэты и выявлять людей, находящихся в розыске. Такая видеоаналитика используется правоохранительными органами для обеспечения порядка и предупреждения преступлений в регионе, а также для поиска пропавших без вести людей», — рассказали представители компании.