Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 84.4 1.55 21/03
ЦБ EUR 92.46 1.63 21/03
Нал. USD 88.25 / 86.91 21/03 11:55
Нал. EUR 96.00 / 96.40 21/03 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
13 603
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
13 534
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
25 889
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
25 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани снова зафиксировали загрязнение воздуха
Отмечается, что отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижными экологическими лабораториями проводился по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.10 марта в Канищеве зарегистрировали превышения ПДК о-ксилола в концентрации 1,59 ПДКмр и диметилбензола в концентрации 1,64 ПДКмр.13 марта в Дашково-Песочне выявили превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,1 ПДКмр.14 марта в Турлатове обнаружили превышение ПДК сероводорода в концентрации 7,2 ПДКмр. Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.

В Рязани снова зафиксировали загрязнение воздуха. Об этом сообщается на сайте регионального минприроды.

Отмечается, что отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижными экологическими лабораториями проводился по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

10 марта в Канищеве зарегистрировали превышения ПДК о-ксилола в концентрации 1,59 ПДКмр и диметилбензола в концентрации 1,64 ПДКмр.

13 марта в Дашково-Песочне выявили превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,1 ПДКмр.

14 марта в Турлатове обнаружили превышение ПДК сероводорода в концентрации 7,2 ПДКмр.

Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.