В Рязани снова зафиксировали загрязнение воздуха

Отмечается, что отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижными экологическими лабораториями проводился по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.10 марта в Канищеве зарегистрировали превышения ПДК о-ксилола в концентрации 1,59 ПДКмр и диметилбензола в концентрации 1,64 ПДКмр.13 марта в Дашково-Песочне выявили превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,1 ПДКмр.14 марта в Турлатове обнаружили превышение ПДК сероводорода в концентрации 7,2 ПДКмр. Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.