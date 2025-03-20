В Рязани снова зафиксировали загрязнение воздуха. Об этом сообщается на сайте регионального минприроды.
Отмечается, что отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижными экологическими лабораториями проводился по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.
10 марта в Канищеве зарегистрировали превышения ПДК о-ксилола в концентрации 1,59 ПДКмр и диметилбензола в концентрации 1,64 ПДКмр.
13 марта в Дашково-Песочне выявили превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,1 ПДКмр.
14 марта в Турлатове обнаружили превышение ПДК сероводорода в концентрации 7,2 ПДКмр.
Результаты всех замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.