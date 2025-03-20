В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки
По словам очевидцев, легковушка выезжала с улицы Чкалова на Первомайский проспект. Когда автомобиль начал пересекать полосы, в него врезалась маршрутка. Легковушка получила механические повреждения — у нее поврежден бампер. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В четверг, 20 марта, в Рязани произошло ДТП с участием маршрутки № 66. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
По словам очевидцев, легковушка выезжала с улицы Чкалова на Первомайский проспект. Когда автомобиль начал пересекать полосы, в него врезалась маршрутка.
Легковушка получила механические повреждения — у нее поврежден бампер.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.