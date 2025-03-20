В Рязани осудят мужчину, который зарезал приятеля

Отмечается, что знакомые распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт. Обвиняемый нанес мужчине множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Уголовное дело направили в суд.