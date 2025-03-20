В Рязани число классов, в которых остановили занятия из-за ОРВИ, снизилось до 38

По данным мэрии, на утро 20 марта по гриппу и ОРВИ учебный процесс приостановлен в 38 классах из 18 школ Рязани. По новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет, добавили в мэрии. Напомним, неделю назад обучение было приостановлено в 66 классах. По данным на 18 марта в Рязанской области за неделю зафиксировали более 9 тысяч заболевших ОРВИ.

В Рязани число школьных классов, в которых остановили занятия из-за гриппа и ОРВИ, снизилось до 38 штук. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе горадминистрации.

По данным мэрии, на утро 20 марта по гриппу и ОРВИ учебный процесс приостановлен в 38 классах из 18 школ Рязани. По новой коронавирусной инфекции COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города Рязани закрытых классов нет, добавили в мэрии.

Напомним, неделю назад обучение было приостановлено в 66 классах.

По данным на 18 марта в Рязанской области за неделю зафиксировали более 9 тысяч заболевших ОРВИ.