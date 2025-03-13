В Рязани приостановили занятия в 66 школьных классах

В мэрии отметили, что по COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города закрытых классов нет.

В рязанских школах приостановлен учебный процесс в 66 классах из-за ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-слжубе горадминистарции.

На утро 13 марта в Рязани по гриппу и ОРВИ обучение приостановили в 66 классах 28 школ.

В мэрии отметили, что по COVID-19 в общеобразовательных учреждениях города закрытых классов нет.

Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ в Рязанской области выросла.