В Рязанской области за неделю зафиксировали более 9 тысяч заболевших ОРВИ

Отмечается, что с 10 по 17 марта в области зарегистрировано 9260 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 3,9%. В структуре циркулирующих вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии. Кроме того, обнаружили 22 случая коронавируса.

В Рязанской области за неделю зафиксировали более 9 тысяч заболевших ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что с 10 по 17 марта в области зарегистрировано 9260 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 3,9%.

В структуре циркулирующих вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.

Кроме того, обнаружили 22 случая коронавируса.