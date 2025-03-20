В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины
С начала 2025 года продуктовая корзина выросла на 1,9%. Набор на одного человека теперь обойдется в 7 326,3 рубля. По данным агентства, в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, мука, хлеб, молочные продукты, сахар, крупы, фрукты и овощи.
В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины. Об этом в четверг, 20 марта,
Как отметили в публикации, с начала 2025 года продуктовая корзина выросла на 1,9%. Набор на одного человека теперь обойдется в 7 326,3 рубля.
По данным агентства, в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, мука, хлеб, молочные продукты, сахар, крупы, фрукты и овощи.