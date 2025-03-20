В России создали лекарство от рака мозга

Новый препарат на основе лития и мелатонина создан для пациентов с глиобластомой. Он воздействует на новообразование без урона для здоровых клеток. По итогам экспериментальной проверки обнаружено, что лекарство способно уничтожать до 80% клеток агрессивной опухоли.

В России создали лекарство от рака мозга. Об этом пишет ТАСС.

Новый препарат на основе лития и мелатонина создан для пациентов с глиобластомой. Он воздействует на новообразование без урона для здоровых клеток.

По итогам экспериментальной проверки обнаружено, что лекарство способно уничтожать до 80% клеток агрессивной опухоли.