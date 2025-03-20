В России предложили запретить продажу чипсов детям

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы. Они были на первом месте в списке самых вредных продуктов. Павлов отметил, что нужно поднять акцизу до 20%.

В России предложили запретить продажу чипсов детям. Об этом пишут « ‎Известия » со ссылкой на письмо главы Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова председателю правительства Михаилу Мишустину.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в этот список входят и чипсы.

Они были на первом месте в списке самой вредной еды.

Павлов отметил, что нужно поднять на чипсы акцизу до 20%.