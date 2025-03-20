В музее-заповеднике Сергея Есенина появится площадка для отдыха и сбора групп

Отмечается, что работы завершат до начала празднования 130-летия поэта. Также к осени отремонтируют дом священника и здание земской школы. А в Спас-Клепиках завершат реставрацию здания церковно-приходской школы, где учился Сергей Есенин.

В музее-заповеднике Сергея Есенина появится площадка для отдыха и сбора групп. Об этом сообщается на сайте ТКР.

Отмечается, что работы завершат до начала празднования 130-летия поэта.

Также к осени отремонтируют дом священника и здание земской школы. А в Спас-Клепиках завершат реставрацию здания церковно-приходской школы, где учился Сергей Есенин.