В музее-заповеднике Сергея Есенина появится площадка для отдыха и сбора групп
Отмечается, что работы завершат до начала празднования 130-летия поэта. Также к осени отремонтируют дом священника и здание земской школы. А в Спас-Клепиках завершат реставрацию здания церковно-приходской школы, где учился Сергей Есенин.
В музее-заповеднике Сергея Есенина появится площадка для отдыха и сбора групп. Об этом сообщается на сайте ТКР.
Отмечается, что работы завершат до начала празднования 130-летия поэта.
Также к осени отремонтируют дом священника и здание земской школы. А в Спас-Клепиках завершат реставрацию здания церковно-приходской школы, где учился Сергей Есенин.