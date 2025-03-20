В ГАИ прокомментировали ДТП с пьяным водителем в центре Рязани

В аварии пострадавших не зарегистрировано. Сотрудники полиции проводят проверку. Напомним, ДТП произошло ночью в среду, 19 марта, на перекрестке улиц Садовая и Есенина. Один из участков аварии писал в соцсетях, что водитель на «Хендай Солярис» двигался по встречной полосе, после чего перестроился и устроил ДТП.